Indossare due mascherine ci protegge di più dal contagio?

In giro abbiamo visto spesso persone che indossavano una mascherina sopra ad un’altra, per rendere più efficace la protezione contro il contagio da coronavirus. Ma effettivamente questa tattica serve davvero a proteggerci di più? Sono in molti a dare una risposta a questa domanda, ma sono gli esperti gli unici in grado di rispondere. Già con altre infezioni respiratorie si era posta la questione. Il fatto è che, una mascherina chirurgica non fa passare germi e batteri alla bocca e al naso già di suo. Quindi applicarne un’altra sopra non vuol dire necessariamente che si è più coperti.

Alcuni esperti hanno voluto fare un esperimento per determinare l’efficacia di questa teoria. Hanno dunque fatto indossare ad alcuni volontari, 3 o 4 mascherine una sopra all’altra. I risultati delle analisi hanno dimostrato che due mascherine chirurgiche aumentano del 40% la filtrazione, e tre strati aumentano il 70% dell’efficacia. Tuttavia, nessuna combinazione di più mascherine può eguagliare i requisiti di un respiratore N95. Dunque le mascherine a tre strati proteggono di più contro la dispersione di goccioline, ma sono altri i fattori che rendono nell’insieme totale una mascherina sicura. Importante è utilizzare correttamente la mascherina regolando la vestibilità e coprendo bene naso e bocca.

Le mascherina chirurgiche o le mascherina con valvola? Quali sono più efficaci

Oltre alle mascherine chirurgiche indossate una sopra all’altra, ci sono anche persone che indossano mascherine Ffp-2 o Ffp-3 con sopra una mascherina chirurgica. Questa azione può sembrare strana ma in realtà ha uno scopo preciso. Le mascherine con valvola sono state considerate le più efficaci per contrastare il virus, ma bloccano i batteri all’entrata solamente. Pertanto chi indossa la mascherina è protetto dagli altri, ma non protegge gli altri da se stesso.

Le mascherina chirurgiche invece funzionano in entrambe i sensi, quindi proteggono se stessi e gli altri. Tuttavia passa molta aria del proprio respiro attraverso, perciò non c’è una sicurezza al 100%.

