Levante, una bellezza disarmante accanto al festeggiato – FOTO

La cantante di successo Levante ha condiviso uno scatto sui social network insieme a Mr Lollo, designer di moda di Palermo

La cantante italiana pop rock con influenze indie Levante ha pubblicato poco fa sui social uno scatto insieme a Mr Lollo, designer di moda palermitano che lavora anche a Milano. I due sono a una festa di compleanno proprio per festeggiare il designer. La cantautrice ha messo come data quella del 20 agosto 2020 quindi si presume che la ricorrenza sia stata proprio ieri. A quanto pare i due sono soltanto amici visto che da poco Levante ha dichiarato durante un’intervista radiofonica a Radio Deejay di essersi innamorata di un uomo siciliano come Mr Lollo ma con gli occhi azzurri e nella foto postata poco fa, si vede bene che il designer ha gli occhi scuri. Resta quindi il mistero sul vero fidanzato della cantante di Caltagirone.

La foto di Levante al compleanno di Mr Lollo