Michelle Hunziker, la FOTO di spalle fa sempre un certo effetto

Michelle Hunziker in vacanza in Sicilia si lascia andare e commuove i suoi fan. Foto e parole d’impatto quelle pubblicate su Instagram

Michelle Hunziker è tornata in Italia. Dopo diversi giorni in Germania per questioni di lavoro ha riabbracciato la sua amata famiglia che le è mancata moltissimo come ha rivelato nelle sue Instagram Stories.

Figlie, cani e marito riabbracciato, la bella conduttrice è volata nel suo posto del cuore, in Sicilia. Lo ha documentato sui social insieme alla sua seguitissima figlia più grande, Aurora Ramazzotti. Momenti felici insieme ad Agrigento con lei, il marito Tomaso Trussardi e le figlie più piccole Celeste e Sole, avute proprio da Trussardi.

Sia Michelle che Aurora stanno inondando di foto e video i loro account Instagram con uno stuolo di followers che uniti raggiungono un numero sorprendente: circa 6 milioni di persone incollate a seguirle nelle loro avventure siciliane.

Michelle Hunziker in vacanza, dedica d’amore alla Sicilia