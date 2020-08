Migranti e la guerra in Libia, il premier Conte fa un annuncio importante

“L’annuncio del cessate il fuoco in Libia rappresenta un passo importante per il rilancio di un processo politico che favorisca la stabilità”

Annuncio importante del premier Giuseppe Conte. Parole importanti per un paese che si è liberato finalmente dalla minaccia della guerra, una faccenda che ha dei risvolti anche per l’Italia. “L’annuncio del cessate il fuoco in Libia rappresenta un passo importante per il rilancio di un processo politico che favorisca la stabilità del Paese e il benessere della popolazione.” Giuseppe Conte manifesta il favore dell’Italia e non solo del Governo per il cessate il fuoco. Faccenda per la quale l’Italia si è spesa tantissimo in questi mesi ed ha raggiunto l’obiettivo. L’interesse del nostro paese è legato soprattutto alla questione migranti. La Libia, infatti, è uno Stato vicino alle coste italiane e da quando esiste l’instabilità, sorta dalla caduta di Gheddafi, che è iniziata la fuga dalla Libia verso l’Europa e l’Italia.

Annuncio di Conte, vittoria del Governo italiano

La notizia può solo favorire la risoluzione della problematica sul versante più difficile da affrontare che è appunto quello libico. I trattati internazionali, infatti, prevedono che va concesso aiuto e rifugio a chiunque scappi via da una guerra. Il cessate il fuoco, oltre chiaramente a porre fine alla drammaticità che rappresenta una guerra, agevola la gestione dei migranti. Un punto di partenza per la Libia e il suo popolo per ricominciare dal proprio enorme e ricco territorio.

Un passo importante anche per la risoluzione di contrasti internazionali nel Mediterraneo che si stavano facendo spazio allargando il raggio d’azione introno alla Libia. Il conflitto stava per diventare motivo di contrasti tra altri paesi mettendo a rischio la pace internazionale tra molti vicini dell’Italia e dell’Europa.

M.P.