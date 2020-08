Paola Di Benedetto rivive i ricordi: FOTO inedite da togliere il fiato

Paola Di Benedetto rivive i momenti salienti degli ultimi anni, tra viaggi e apparizioni televisive: foto inedite una più bella dell’altra.

Classe 1995, la giovanissima Paola di Benedetto è ormai da qualche anno una delle stelle del web. Modella e conduttrice, si è fatta inizialmente conoscere come ballerina nell’edizione 2017-2018 di Colorado e da allora in poi la sua carriera è letteralmente decollata. L’Isola dei Famosi, Mai Dire Talk, Il Grande Fratello Vip e poi una brevissima partecipazione a Ciao Darwin nei panni di Madre Natura: sono stati anni intensi per la 25enne vicentina. Nel mentre, inoltre, la Di Benedetto ha anche vissuto una tormentata storia d’amore. La sua relazione con Federico Rossi, voce del famoso duo musicale Benji&Fede, fu inizialmente piuttosto invisa ai fan, complice anche l’atteggiamento provocatorio del cantante. Oggi, tuttavia, la ragazza rivive con molto affetto quegli anni che l’hanno portata dove è adesso e lo fa pubblicando una serie di foto una più bella dell’altra. Clicca su “successivo” per vederle!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessandra Amoroso, bikini da urlo in versione equilibrista – FOTO

Paola Di Benedetto, splendida nelle foto ricordo