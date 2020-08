Raffaella Fico esagerata, costume bagnato, boom di like – Foto

Raffaella Fico hot al mare: bikini da strizzare e forme che trasbordano. Lato A imperioso che fa ribollire il sangue e lato B da infarto

Inarrestabile Raffaella Fico in questa super bollente estate 2020. L’ex gieffina non dà tregua e su Instagram “spara” continuamente colpi sensuali che fanno perdere il fiato. Pallottole incandescenti quelle che la showgirl sta lanciando in questi giorni di agosto. Si tratta di foto sexy, molto molto audaci, che bloccano il web per la sua bellezza e prorompenza.

Scatti di vacanza e relax che l’ex di Balotelli si sta concedendo in posti patinati e di gran lusso. Spettacolo e forme esagerate in bella mostra da Forte dei Marmi a Positano fino a Mykonos, l’isola greca tanto ambita dai vip e scelta dai turisti di tutto il mondo.

Non è sola Raffaella ma in compagnia del suo nuovo compagno, l’imprenditore Giulio Fratini. È stata lei a confermare il loro amore e a dire che è un compagno perfetto. Ma cosa ne penserà Fratini di questi scatti veramente hot?

Raffaella Fico bombastica, bikini hot tra le acque