Rumori nel bosco, vanno a cercare: la scoperta è sorprendente. Non si aspettavano di trovare qualcosa del genere, quando hanno pensato di andare a cercare dei tartufi

Due cercatori di tartufo, mentre camminavano in un bosco situato vicino Peglio, hanno sentito dei rumori in lontananza. Si sono inoltrati nel Fosso di Caldieci e hanno fatto una scoperta sorprendente. Il rumore arrivava da un grande sacco dell’immondizia, al suo interno i due uomini hanno trovato qualcosa di sorprendente e assurdo. Questa storia ha fatto, giustamente, molto discutere. Quello che è successo non dovrebbe mai più ricapitare

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Belen Rodriguez è la perfe zione: la canotta manda Instagram in tilt-FOTO

Sentono dei rumori del bosco, si mettono in cammino per cercare: quello che trovano è sorprendente

All’interno i due hanno trovato sei piccoli cagnolini appena nati. Considerata la situazione in cui sono stati “sistemati”, sono sopravvissuti solo in quattro. I cagnolini, piccolissimi, sono stati trovate in brutte condizioni. I due uomini hanno prontamente avvisato il 112. I cuccioli, che sono stati abbandonati, sono stati trovati in stato di disidratazione e ipotermia. L’arrivo immediato del servizio veterinario è stato provvidenziale. Li hanno presi in carico e li ha aiutati a riprendere le forse, per poi affidarli a qualcuno che potesse prendersene cura.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Cecilia Rodriguez FOTO del lato B in primo piano: che spettacolo

L’abbandono di animali è considerato un reato: sono anni che si lotta contro l’abbandono dei cagnolini in estate. Ci sono tantissime storie di animali abbandonati in autostrada dai loro padroni in favore di una vacanza al mare.