Russia, il rivale di Putin lotta per la vita | Pronto il trasferimento

Il rivale di Putin, Alexei Navalny “è in coma” dopo il tentativo di avvelenamento. Un elicottero lo dovrebbe portare dalla Siberia in Germania

Il rivale di Putin, Alexei Navalny lotta per la vita dopo il presunto tentativo di avvelenamento avvenuto nelle ore scorse. L’oppositore russo si trova in Siberia perché si è sentito male mentre era in volo ed è stato effettuato un atterraggio di emergenza.

Ora però dovrebbe essere trasportato in Germania per ulteriori cure grazie ad un aereo-ambulanza che dalla Russia dovrebbe portare l’oppositore a Berlino. Lo ha detto all’agenzia Afp, la ong tedesca che ha organizzato iltrasferimento.

Ieri, in tarda serata, le ultime rivelazioni: “Invieremo a mezzanotte un aereo-ambulanza con equipaggiamento e specialisti medici”, ha fatto sapere Jak Bizilj, presidente della ong Cinema for Peace. Ieri sera ancora non c’era nulla di certo. L’organizzazione sperava, infatti, di arrivare ad un accordo con tutte le autorità per effettuare l’operazione.

Situazione in evoluzione dunque e da monitorare in queste ore delicate per l’oppositore che si trova “in coma” e “sotto ventilazione”.

Il rivale di Putin: il malore e il messaggio dalle autorità

La notizia del malore del rivale di Putin è arrivata in Italia ieri all’alba. Il ricovero in ospedale per Alexei Navalny, leader dell’opposizione russa, è stato necessario in seguito ad un malore e l’invio direttamente in terapia intensiva.

La sua portavoce Kira Yarmysh, ha denunciato fin da subito che si è trattato di avvelenamento. “Pensiamo che sia stato avvelenato con qualcosa mescolato nel suo tè – ha scritto ieri su Twitter -. Quella era l’unica cosa che ha bevuto la mattina”. Secondo quanto riportato, infatti, la bevanda calda avrebbe favorito l’assorbimento del tè.

Dal Cremlino, intanto, arrivano i primi messaggi per Alexei Navalny, avvocato e attivista anti-corruzione russo. Per lui le autorità russe si augurano una “pronta guarigione” anticipando che sarà aperta un’inchiesta se l’avvelenamento sarà confermato.

Navalny ha 44 anni ed è noto per le diverse critiche che ha mosso nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. Diverse volte in carcere negli anni passati e un’ustione agli occhi.

