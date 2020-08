Segni zodiacali, i più calmi e pazienti dello zodiaco

Alcuni segni zodiacali di distinguono per essere l’emblema della serenità e dell’equilibrio usando la calma come virtù essenziale. Vediamo quali sono

Chi segue ed è appassionato di segni zodiacali sa bene che lo zodiaco ci può dire e rivelare tante cose. Non solo il carattere di una persona ma anche tante altre caratteristiche che segnano il modo di fare e di comportarsi in determinate occasioni.

Lo zodiaco ci parla di alcuni tratti salienti di ogni segno, indicatori non casuali che permettono anche di stilare classiche e liste su specifiche peculiarità. Ci sono quei segni che per indole sono docili e pazienti usando la calma proprio come arma vincente per “sopravvivere” anche alle situazioni più difficili. Poi invece c’è chi è più irascibile e meno controllato.

Bene, oggi vediamo quali sono i segni che appartengono alla prima categoria, quelli più calmi e pazienti di tutto lo zodiaco.

Segni zodiacali, i quattro più calmi in assoluto

Si piazza sul podio dei segni che usano la calma in ogni occasione la Bilancia. Le persone nate sotto questo segno sono l’emblema della serenità e dell’equilibrio con un animo molto pacifico che fa della moderazione il segno distintivo del proprio carattere.

Lo segue la Vergine, altro segno zodiacale che fa della tranquillità il proprio mood di vita. Gusto, pacatezza e pazienza lo contraddistinguono perché prima di ogni azione si pensa. Fonte sicura di positività, la vita la affronta sempre con il sorriso in volto.

Al terzo posto si piazza il Cancro, segno molto sensibile che non ama litigi, conflitti e animi accesi. Ecco perché quando il terreno è troppo spinoso tende a lasciare il campo e mettere tutto da parte. Il cancro non ama offendere ferire ed è per questo che nelle querelle ama affrontare le situazioni con calma e risolutezza.

Quarto ed ultimo segno della classifica dei più calmi e pazienti dello zodiaco è il Capricorno. Anche per lui la calma è la virtù dei forti, dotato di pazienza e serenità. Dice spesso e volentieri no ai conflitti e piuttosto preferisce dare consigli.

