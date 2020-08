Uccide il compagno dell’ex moglie tagliandogli i genitali. Poi si suicida

Tragedia in Portogallo. Un uomo ha ucciso il fidanzato dell’ex moglie tagliandogli i genitali. Poi, si è tolto la vita.

Un omicidio da brividi ha sconvolto la Galizia e il Portogallo. Lo scorso mercoledì un evento scabroso è avvenuto nella città di Ponte de Lima, al confine con la Spagna.

Stando a quanto riportato da diversi giornali portoghesi e galiziani, l’origine del fattaccio è passionale, poiché la vittima era legata sentimentalmente all’ex moglie dell’omicida.

La donna, inoltre, è stata testimone dell’aggressione che ha portato alla morte il compagno, compresa la mutilazione dei genitali.

Leggi anche –> Rumori nel bosco, vanno a cercare: la scoperta è sorprendente

L’assassino ha raggiunto la coppia a Ponte de Lima, scelta come meta per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Una volta arrivato lì l’uomo è riuscito a trovare la casa che i due avevano scelto come alloggio: lì si è consumato l’omicidio. In casa il sospetto avrebbe mutilato i genitali della vittima, oltre ad averlo percosso a morte.

Prima lo uccide poi si toglie la vita

La donna, inoltre, sarebbe stata costretta ad assistere a tutta la macabra scena: è stata immobilizzata su una sedia, legata con dei cavi elettrici, trovati dal sospetto nell’abitazione.

Dopo i fatti, alle prime luci del mattino, l’uomo è tornato in Spagna con la sua auto. Ma, una volta arrivato nei pressi di Ponte Rande, all’estuario di Vigo, si sarebbe gettato in mare per togliersi la vita.

Alcuni testimoni che hanno assistito agli eventi hanno allertato la Guardia Civile che, insieme al Salvamento Marítímo, hanno organizzato un dispositivo di soccorso che ore dopo ha trovato il cadavere.

Leggi anche –> Nascosto il corpo del dipendente per non chiudere il supermercato

A scoprire il fattaccio è stata una pattuglia della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR) che, dopo aver visto la macchina della coppia parcheggiata malamente su una strada di Ponte de Lima, ha sospettato che qualcosa non andasse.

Così, gli uomini della GNR hanno voluto vederci chiaro e sono arrivati alla casa dei fidanzati. Lì hanno scoperto il corpo senza vita della vittima. La donna, invece, era riuscita a rifugiarsi in un’altra casa. Nonostante sia stata immediatamente portata in ospedale perché aveva riportato alcune lesioni ed era sotto shock, la GNR è riuscita ad interrogarla brevemente, apprendendo che il colpevole dell’omicidio era l’ex marito.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca nera, lifestyle e tanto altro, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter