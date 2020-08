90enne trattato male dalla guardia medica. L’Ordine difende le dottoresse – VIDEO

Matera, 90enne in lacrime chiede le medicine alla guardia medica ma gli vengono rifiutate dalle dottoresse presenti. Il video è diventato virale

In brevissimo tempo è diventato virale un video girato a Villalongo vicino Matera in cui un anziano di 90 anni, di sera, attende di ricevere assistenza davanti alla guardia medica a cui chiede il rilascio di una prescrizione medica per avere delle medicine, data l’assenza del medico curante.

L’uomo piange perché gli viene risposto di andare via. Interviene un cittadino, autore del video, che minaccia la diffusione delle immagini, poi fatte circolare sui social, e chiede umanità. Quindi l’anziano viene fatto entrare.

L’assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Rocco Luigi Leone, ha detto la sua in merito alla vicenda. “Riguardo allo spiacevole episodio successo alla guardia medica di Villalongo a Matera, i medici hanno probabilmente dimenticato la mission di tale professione. Mi impegnerò”, ha dichiarato, “affinché questi soggetti abbiano la punizione più severa possibile. Chiedo anche l’intervento dell’Ordine dei Medici per stigmatizzare e punire questi comportamenti che niente hanno a che fare con la nostra deontologia”.

La risposta dell’Ordine dei medici alla vicenda

Severino Montemurro, presidente provinciale dell’Ordine dei medici, risponde invece con toni più pacati riguardo l’accaduto: “Sicuramente i toni e l’atteggiamento sono sindacabili ma è pur vero che le dottoresse si stavano attenendo a precise disposizioni sanitarie che vietano, ai medici della guardia medica, la prescrizione di ricette in caso di cure croniche”.

“E nonostante ciò sono venute incontro alla richiesta del signore di 90 anni e gli hanno comunque rilasciato la ricetta. L’Ordine, nella sua veste istituzionale – continua Montemurro – accerterà lo stato dei fatti salvaguardando la professionalità dei colleghi, la cura dei cittadini“.

“Con l’invito di evitare commenti fuori posto senza conoscere la reale situazione in cui la classe medica lavora soprattutto in questo periodo, considerando che molti sono stati contagiati da Covid-19 e, addirittura, 176 hanno perso la vita”.

