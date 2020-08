Belen Rodriguez: sguardo audace e pieno di sensualità, tutto in dolce compagnia – FOTO

Belen Rodriguez infiamma ancora una volta Instagram con i suoi scatti. Fascino indiscusso, labbra patinate e con un uomo

Visualizza questo post su Instagram Niña duerme @jadeaintimo Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 21 Ago 2020 alle ore 9:09 PDT

Va avanti la calda estate di Belen Rodriguez che ha tutti i riflettori puntati su di sé. Non che per lei sia una novità ma in questi ultimi mesi la pressione mediatica per la bella argentina è stata davvero forte. La nuova rottura con Stefano De Martino l’ha riportata in modo prepotente al centro del gossip e tra scoop, veri o presenti, indiscrezioni, paparazzate, dichiarazioni e smentite, Belen non ha avuto tregua.

Dopo lo scandalo del triangolo amoroso con la Marcuzzi, smentita da tutti e tre i diretti interessati, la showgirl non si è di certo pianta addosso. Si è dedicata a curare il suo cuore: prima con il flirt già finito con Gianmaria Antinolfi e ora pare con la liaison con il giovane 25enne Antonino Spinalbese secondo lo scoop lanciato dal settimanale Vero che ha pizzicato la mamma di Santiago in baci molti caldi con questo giovane.

Sarà lui a far dimenticare tutto a Belen o è solo un fuoco di paglia che non le riesce a far dimenticare Stefano De Martino? Nessuno può dirlo, o forse in realtà qualcuno ci sarebbe che potrebbe dire se Belen lo ha dimenticato davvero o il suo cuore soffre ancora per suo marito.

LEGGI ANCHE —> Totti Blasi, il lato B della figlia 13enne in copertina: bufera sui social

Belen Rodriguez, acconto a lei sempre Mattia Ferrari