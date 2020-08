Can Yaman al Grande Fratello Vip? Arriva la risposta ufficiale. I social erano impazziti quando è cominciata a circolare la voce, ma oggi finalmente ne sappiamo qualcosa in più

La prima puntata del Grande Fratello Vip 5 si avvicina: il 14 settembre vedremo i nostri cari vip entrare dalla porta rossa. Il cast piano piano comincia ad ampliarsi: abbiamo Dayane Mello, Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Stefania Orlando, Flavia Vento ed Elisabetta Gregoraci. Pare, però, che Alfonso Signorini abbia fatto fare un provino anche a Can Yaman, l’attore turco più amato di sempre. Una voce che ha fatto girare la testa a tutti i fans dell’attore: in pochissimo tempo è schizzato in tendenza su Twitter, i social si sono rianimati e tutti sono impazziti all’idea di averlo nel cast italiano del programma.

Can Yaman al Grande Fratello Vip? L’accordo è sfumato per motivi economici

I social nelle ultime ore sono impazziti. Tutti i fans dell’attore morivano dalla voglia di vederlo 24h nella casa più spiata d’Italia, ma questo entusiasmo è durato davvero poco. Pare purtroppo che non lo vedremo. Stando a quello che riporta Adnkronos, il cachet offerto non è piaciuto all’attore.

“Un altro nome che avrebbe voluto Signorini nel programma è quello dell’amatissimo attore turco Can Yaman ma sembrerebbe che l’accordo con Mediaset sia sfumato per motivi economici”.

C’è da dire che fino all’inizio del Grande Fratello c’è ancora tempo per trovare un accordo. Magari potrebbero farlo entrare ad edizione già iniziata, chi lo sa?