Hit Parade 1987, erano le canzoni dell’estate. Ve le ricordate?

Hit Parade del passato, ecco le canzoni che hanno animato l’estate del 1987. Ve le ricordate tutte? Riscopriamole insieme.

La musica è lo specchio del tempo. Le canzoni che abbiamo ascoltato recano una traccia di chi eravamo, si legano a ricordi indissolubili, rievocano emozioni passate. Alcune delle hit del 1987 sono rimaste consacrate alla storia. Riscopriamole insieme!

Hit parade del passato, erano le canzoni dell’estate 1987

Il 1987 è l’anno del cosiddetto “lunedì nero delle borse“, ma -in retrospettiva- la crisi economica che accompagna quei giorni è niente rispetto a ciò che riserverà il 2008. Gorbaciov è eletto uomo dell’anno ed inaugura quella che è passata alla storia come “politica della trasparenza”. Termini come glasnost o perestrojika divengono di uso comune anche in Occidente.

La Fox lancia I Simpson, cartone animato che avrà una fortuna di lungo corso, mentre da un accordo tra l’amministrazione della Disney e il primo ministro francese nasce il progetto di un ampio parco divertimenti alle porte di Parigi. Figura calcistica di riferimento dell’87 è Maradona. L’attaccante argentino conduce il Napoli alla vittoria del suo primo scudetto, mentre ai Mondiali di sci si distingue un giovanissimo Alberto Tomba, piazzatosi terzo nel gigante.

La canzone più ascoltata dell’anno è “La Bamba” dei Los Lobos, subito seguita da “The Final Countdown” degli Europe. Pur piazzandosi secondo, il singolo è destinato a divenire la canzone di riferimento di un intero decennio. Terza Madonna è poi con “Who’s that girl”. La cantante italo-americana ha svariati singoli in classifica, ma la vera regina dell’estate è Whitney Houston con “I wanna dance with somebody”. Nessun’altra canzone sarà così tanto amata come quella della bella cantante statunitense.

Ad occupare i primi posti anche altri artisti simbolo degli anni ’80 e ’90. Michael Jackson si piazza quinto con “Bad”, ma il vero successo gli deriva da uno spettacolare duetto con Siedah Garrett dal titolo “I just can’t stop living you”.

Tra gli interpreti italiani più amati del 1987 c’è Umberto Tozzi. Il cantante torinese si piazza sesto con “Si può fare di più”, realizzata in collaborazione con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, ma ha in classifica anche “Gente di mare”, in duetto con Raf. Discreto successo anche per Edoardo Bennato con “OK Italia”. Bennato fu tra i pochi cantautori impegnati ad entrare fin da subito nelle hit parade.

Album simbolo del 1987 è infine “The Joshua Tree” degli U2. L’EP rimane ad oggi uno dei più grandi album rock di tutti i tempi.

