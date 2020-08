In Italia c’è un posto che ha rischio zona rossa. La situazione

Rischia di diventare la nuova zona rossa anti Covid-19. Da 4 a 20 positivi in un solo giorno: sotto osservazione un comune da settemila anime.

Un nuovo comune rischia di diventare la nuova zona rossa d’Italia. Come già accaduto a Fondi nel mese di marzo o all’ormai tristemente nota Codogno.

A preoccupare, questa volta, è la situazione di Santi Cosma e Damiano, un comune di settemila anime in provincia di Latina (Lazio), dove i contagiati sono passati da 4 a 20 nel giro di 24 ore. Il nuovo focolaio è sotto l’osservazione delle autorità sanitarie locali.

I dati sono stati trasmessi dall’Asl di Latina e annunciati dal Messaggero e da altre testate locali. In allerta tutto il sud del Lazio.

Casi aumentati dopo la notte di Ferragosto

Ad essere contagiati sono soprattutto i giovani che hanno partecipato a una festa in uno stabilimento termale della zona la notte di Ferragosto. Stessa cosa per uno stabilimento balneare di Scauri e un altro pub nelle vicinanze, anch’essi molto frequentati prima della chiusura delle discoteche.

Non solo Santi Cosma e Damiano, dunque, ma anche il comune di Minturno è a rischio, poiché sede di numerosi locali frequentati dai giovani della provincia pontina.

I positivi sarebbero entrati in contatto con un 25enne rientrato da un viaggio fuori regione. Per questo prosegue l’indagine epidemiologica per risalire a tutti i contatti avuti dal giovane: sono tutt’ora in corso i tamponi ai familiari e ai conoscenti del primo contagiato del gruppo.

