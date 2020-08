Maria Grazia Cucinotta fantastica, seno in primo piano, fan in delirio – FOTO

Maria Grazia Cucinotta dalla Sicilia si gode ancora un po’ le sue vacanze e si prepara al week end. Decolleté imponente e top vedo non vedo

Estate di libertà quella di Maria Grazia Cucinotta che si gode la sua bella Sicilia. Tanti i momenti che la supersonica attrice, conosciuta in tutto il mondo, ha condiviso su Instagram. Sempre solare e raggiante, unica nella sua bellezza, mostra parte del suo quotidiano con eleganza e classe, senza mai accessi e provocazioni.

Gli anni per Maria Grazia passano, sulla carta d’identità però perché nel fisico sembra che nulla sia successo. Il tempo non scalfisce la sua bellezza e la sua avvenenza, una delle più invidiate in Italia.

Da poco ha spento le sue 52 candeline circondata dall’affetto delle persone a cui lei tiene di più: suo marito Giulio Violati e sua figlia Giulia. Niente mondanità ma tutto in doverosa semplicità in un momento non facile per tutti. Lei come tanti si è dovuta fermare con il suo lavoro e solo ora sto ricominciando a riprogrammare le sue tournée teatrali in giro per il Bel Paese.

Nel mentre però si gode ancora un po’ di estate e di vacanza mostrando il suo mood per il week end.

LEGGI ANCHE —> Belen Rodriguez: sguardo audace e pieno di sensualità, tutto in dolce compagnia – FOTO

Maria Grazia Cucinotta bellissima nel suo “Weekend’s mood”