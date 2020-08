Sta facendo baldoria con gli amici in auto quando decide di sporgersi dal finestrino. Ma proprio questo gesto risulta fatale. La morte di un 20enne è orribile.

Un avvenimento tremendo si è verificato in provincia di Verona, in località Affi. Un ragazzo è morto a soli 20 anni per una bravata compiuta mentre si trovava in auto con altri quattro amici, tutti coetanei e che hanno assistito al tutto. La vittima si è sporta dal finestrino ma, tempo qualche secondo, ed è andato a sbattere con la testa contro un palo.

LEGGI ANCHE –> Incidente stradale | ragazza di 16 anni muore dopo schianto in motorino

Ed è morto così, sul colpo, con gli altri ragazzi attoniti per quanto hanno visto. I carabinieri intervenuti per effettuare dei rilievi hanno appreso che il gruppo si trovava nel posto per una breve vacanza e che stava pernottando in un bed and breakfast. L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì 21 agosto 2020, verso le ore 21:00. Il ragazzo morto occupava il posto del passeggero sulla parte anteriore della vettura. L’impatto che gli è costato la vita è avvenuto contro un palo di sostegno di un vigneto.

LEGGI ANCHE –> Deraglia treno Milano Lecco | il bilancio dell’incidente

Ragazzo morto, la tragedia appare chiara: una bravata fatale

Tutti gli altri ragazzi hanno necessitato di un ricovero per il loro stato di choc. L’amico è morto sul colpo e gli operatori del 118, quando sono sopraggiunti nel breve volgere di pochi istanti, lo hanno trovato già privo di vita. Il giudice di turno ha disposto il sequestro sia del corpo del giovane deceduto che dell’automobile. Presto verrà anche eseguita una autopsia, mentre l’intero gruppo è stato interrogato dai carabinieri per ottenere maggiori informazioni su quanto successo.

LEGGI ANCHE –> Travolto e ucciso sulla statale, muore giovane ragazzo