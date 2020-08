Sara Croce, il vestitino è davvero sexy: che gambe – FOTO

Sara Croce continua a condividere scatti superlativi sui social: la bonas di ‘Avanti un altro’ ha postato una fotografia in cui indossa un vestitino sexy.

Sara Croce è una donna bellissima: non a caso la giovane modella è stata scelta per impersonare la ‘Bonas’ in ‘Avanti un altro’ e Madre Natura a ‘Ciao Darwin’. La classe 1998, classificatasi al quarto posto a ‘Miss Italia 2017’, ha un grosso seguito sui social: il suo account Instagram vanta 748mila follower. Sara, poco fa, ha condiviso uno scatto incredibile: la nativa di Garlasco mette in mostra le sue splendide gambe.

Il bellissimo scatto di Sara Croce: che gambe