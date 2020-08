Temptation Island, famosa tentatrice positiva al covid: lo scatto in ospedale

View this post on Instagram

I pensieri cominciano ad affollare la mia testa..esattamente una settimana fa mi trovavo in Sardegna,in Costa Smeralda,paradiso delle vacanza,ritrovo del divertimento dei vip..circondata da barche sfavillanti,auto di lusso e ville mozzafiato..dopo una settimana questi sembrano solo ricordi immortalati dalle scene di un film da cinepanettone all’italiana e non quelle felicemente vissute da me fino a qualche giorno fa.. sembrava che tutto andasse per il meglio poi a un certo punto viene a trovarmi un “tipo” invisibile..che mi ha preso e mi pressa il corpo come in una mersa me l’ha presentato una dottoressa e mi ha detto che si chiama COVID 19..quest’ultimo che ha stravolto la vita di tutti gli esseri umani, ne abbiamo già sentito parlare insistentemente.È vero ci ha fatto cambiare abitudini,ci ha reso vulnerabili, abbiamo subito il lockdown tutti in modo diligente compresa me che dal 7 marzo al 18 maggio sono stata reclusa in casa a Milano dove le migliori passeggiate primaverili le facevo sul balcone.Dopo il periodo di quarantena imposto dai numerosi decreti del presidente del Consiglio risultati efficaci ci sono stati quelli delle aperture dei locali.Purtroppo devo dire che se durante la quarantena siamo stati tutti bravi utilizzando al meglio tutti i dispositivi del caso, appena hanno aperto le “gabbie”sopratutto noi giovani (compresa me)che ci sentiamo leoni siamo stati incoscienti ed imprudenti eludendo le minime misure di sicurezza creando assembramenti e aimè focolai di contagio. Oggi sono una di quelle persone che sta soffrendo,ho la polmonite e non riesco neanche a muovermi, ogni colpo di tosse è un pugno al petto sferrato da Tyson;insieme a me sta soffrendo anche la mia compagna di avventura @beatricedemasi_ .Mi rivolgo a tutti cerchiamo di rispettare le regole dovute e di limitare le uscite. Mi raccomando il Covid 19 se ti conosce ti può uccidere..!