Una mamma per amica, ricordate Christopher? Oggi ha 51 anni – FOTO

Una mamma per amica, ricordate Christopher? Oggi ha 51 anni. Era il padre di Rory, per un po’ è stato sposato con Lorelai. Era bellissimo

Era Christopher in Una mamma per amica, il bellissimo e affascinante padre di Rory. Compare dopo qualche episodio nella prima stagione, in sella alla sua motocicletta e deciso a riconquistare l’amore di Lorelai, che è sempre stata la donna della sua vita. Lorelai però non ha mai saputo adattarsi al tenore di vita del giovane Christopher, e rifiuta la sua ennesima proposta di matrimonio quando si rivedono.

Si ritrovano poi dopo pochi anni, quando sono più grandi e leggermente più consapevoli. Lui ottiene un’eredità che gli permette di diventare ricco e porta Lorelai a Parigi, la sposa, i due tornano a casa e Rory prende malissimo la notizia, anche perché Lorelai non sembra affatto convinta di questo matrimonio. Si lasciano quando capiscono di essere davvero troppo diversi per andare avanti e ritrovano la felicità con persone diverse. Lorelai con Luke, con cui ha una storia importantissima che dura per anni. Tra vari tira e molla, i due si sposano finalmente nell’ottava stagione della serie, ovvero nel revival.

Il personaggio di Christopher pure era amatissimo. Nonostante i suoi molteplici difetti, voleva veramente bene a Lorelai e per molti è stato tremendo non vederli finire insieme. Quello che conta, però, è che entrambi abbiamo ritrovato il loro equilibrio e la loro felicità.