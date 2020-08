Uomini e Donne, il coronavirus prende tutti: nuova corteggiatrice contagiata. Stavolta si tratta di Vittoria Deganello, amica di Bionditudo (Giulia Latini) pure lei contagiata

Dopo Giulia Latini, anche Vittoria Deganello tronista di Uomini e Donne ha rivelato di essere contagiata dal coronavirus. Ha fatto delle storie un paio di ore fa in cui ha spiegato la situazione.

Uomini e Donne, il coronavirus devasta tutti: nuova corteggiatrice contagiata: si tratta di Vittoria Deganello

“Dopo i numerosi messaggi che ho ricevuto dopo il post che ha fatto Giulia ieri, vi dico che chiaramente e assolutamente ho fatto il tampone e sono risultata positiva pure io. Quindi come vedete dalle storie sono in isolamento domiciliare. Sto bene, abbastanza bene, a parte qualche sintomo. Sono molto stanca, mi sento molto debole, a parte il primo giorno che ero super attiva. Ho qualche linea di febbre. Un altro sintomo che mi è spuntato stamattina è che non sento niente, qualsiasi cibo, odore, io non sento niente. Non mi sono esposta fino ad ora perché sapete che non amo mettere in piazza la mia vita, ma c’era chi mi dava dell’incosciente, chi pensava che fossi in giro a fare festa. Volevo tranquillizzare che sono in isolamento e non sto mettendo a rischio la vita della mia vita e dei miei parenti e della famiglia. Solo che dopo il post di Giuli mi sembrava doveroso dirvi che non sto facendo qui e sono qui”.

