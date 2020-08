Al Bano a cena con Romina, Loredana furiosa: i fans si scatenano. Proprio quando tutto oramai sembrava deciso, ecco che arriva una svolta importante

Nonostante la sua età, Al Bano proprio non la vuole finire di fare il birbante. Continua così la faida eterna tra Loredana e Romina dopo gli ultimi avvenimenti: i due non riescono a condividere nemmeno lo stesso tavolo, neanche in una occasione così importante come una cena importante insieme a Mogol. L’atmosfera sembra essere sempre più tesa a San Marco e pare che Al Bano sia pronto ad unirsi in matrimonio con Loredana, ma considerando che siamo sempre in piena emergenza da coronavirus, c’è sempre tempo per cambiare le cose.

Al Bano a cena con Romina fa arrabbiare Loredana: i fans in delirio per questa ultima svolta

Siamo sicuri che Al Bano sia pronto a sposare Loredana e a rinunciare per sempre a Romina? Sembra una cosa assurda da pensare ma potrebbe succedere, questo scaturirebbe la fine ufficiale, ogni speranza di ritorno con Romina. Eppure, se i due stanno per sposarsi, perché Loredana ancora non si fida a lasciarlo da solo con Romina? A quanto pare, non era stata proprio invitata, mentre lui si è presentato da solo.

Dunque, pare proprio che le due donne non riescano a condividere nemmeno lo stesso tavolo.