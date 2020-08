Parole al veleno per Donald Trump, pronunciate direttamente dalla sorella Mary Barry in un testo registrato: “Mio fratello è proprio un…”

Delle numerose querele ricevute da un mucchio di personaggi di spicco, di profilo ed ex frequentatori della Casa Bianca, quella della sorella di Donald Trump, Mary Barry è quella che tuona in maniera più incandescente.

L’amministrazione del Paese e la politica del 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America è stato oggetto di discussione che ha fatto infuriare persino Michelle Obama, la moglie dell’ex rappresentante della Casa Bianca. “Se non fosse per mio marito…” – la prima donna afroamericana sul trono stellato ha voluto sottolineare lo straordinario lavoro di Obama.

Barak, il presidente uscente, secondo la sua First Lady aveva posto e basi per una sicura amministrazione futura del Paese, “…ma qualcuno andasse a spiegarglielo a Donald, perchè è seduto lì oggi..”.

Sull’attuale numero Uno della Casa Bianca, ultimamente ha “sparato” senza fronzoli anche la sorella che in un testo biografico sulla famiglia Trump denuncia in registrazione il comportamento illecito del fratello.

La sorella di Trump a ruota libera: “E’ l’unico che…”

“Un uomo senza pietà, meschino e bugiardo” – così Mary Barry “spara” a zero sul fratello Donald e sul suo atteggiamento burbero e di accentramento sul personaggio presidente.

Per utilizzare un proverbio di saggezza popolare, diremmo “il pesce puzza dalla testa” ed è proprio ciò che addice a Donald Trump. Anche alcuni eventi lo testimoniano, come riportato in un testo autobiografico scritto da una delle sorelle di Donald, che denuncia misfatti ingiustificati del fratello in momenti delicati.

“E’ stato l’unico che non ha parlato al funerale di mio padre“, voltandogli di fatto le spalle e mancando di rispetto a lui e a tutti loro. “Pensa solo a se stesso, è un uomo crudele” – questo è ciò che si apprende dal Washington Post e che la critica non è stata affatto digerita dal numero Uno della Casa Bianca.

Donald in risposta alla videoregistrazione choc della sorella ha elogiato il fratello venuto a mancare, deviando di facciata le dichiarazioni della sorella. Il Presidente attuale degli USA ha affermato che non tutti sono d’accordo sulla “politica” di una persona, “ma sappiate nemici e amici, che lo vogliate o meno, presto l’America diventerà un Paese imbattibile”.

