Fermo, la festa in piscina finisce in tragedia. Morto 32enne

Sant’Elpio al Mare (Fermo), finisce in tragedia una festa privata in piscina. Morto annegato un 32enne di Teramo, ospite di amici.

Era nata come una normale festa tra amici a bordo piscina, ma è finita in tragedia. Per molti versi resta ancora inspiegabile ciò che è successo in provincia di Fermo, dove un 32enne ha perso la vita, annegando in una piscina. Il ragazzo era ospite a casa di amici per una festa che si profilava piuttosto tranquilla, all’insegna dei giochi e delle danze. Erano passate da poco le tre di notte, quando gli altri invitati hanno notato la sua mancanza. La ricerca, tuttavia, è stata breve: il corpo del 32enne giaceva sul fondo della piscina, privo di vita. Tempestivi i soccorsi del 118, ma per il ragazzo -originario di Teramo- non c’è stato niente da fare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La morte della dj Viviana Parsi: l’indagine degli inquirenti sui certificati medici

Fermo, tragedia in piscina: aperte le indagini

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Porto Sant’Elpidio e del comando provinciale di Fermo, per indagare sulle circostanze della misteriosa morte del giovane. Nessuno dei presenti ha saputo dare una spiegazione convincente dell’accaduto. Molte, ad ora, sono le cose da chiarire, prima fra tutte la causa del decesso e se questo sia avvenuto dentro o fuori dalla piscina in cui è stato ritrovato il corpo.

Tra le ipotesi che si stanno vagliando in queste ore c’è sicuramente quella di un malore, che l’autopsia potrebbe confermare o disattendere. Nel frattempo la salma del giovane 32enne è stata trasportata a Fermo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Simona Bimbi, ritrovato il corpo in fondo a un dirupo. È giallo sulla morte

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter