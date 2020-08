Mina, la verità dopo 40 anni: svelato il motivo per cui si ritirò dalle scene. Non lo fece per timidezza, come in molti continuano a pensare, bensì per un motivo più grave

Mina è una delle cantanti più amate di tutti i tempi. Con la sua voce ha fatto sognare generazioni e generazioni, le sue canzoni sono rimaste indelebili nel tempo. In molti non sanno, però, che nel corso di una sua tournée di tanti anni fa, fu vittima di uno spiacevole e inaspettato “incidente”. Proprio da lì decise di interrompere le apparizioni pubbliche.

Mina, la verità dopo 40 anni: non si ritirò dalle scene per timidezza ma per una malattia

Non si ritirò per timidezza, ma per una brutta broncopolmonite virale. A causa di questa malattia, il 23 agosto del 1978, il suo concerto a Bussoladomani di Viareggio è stato l’ultimo. Quella sera si ammalò e la broncopolmonite con la lunga convalescenza, le fecero apprezzare la tranquillità di casa, così tanto al punto tale da portarla a fare una scelta così drastica. Massimiliano Pani, che è il figlio della cantante, ricorda tutto: “Avevo 15 anni. Impressionante. La gente batteva le mani e i piedi. C’era un clima di tensione, un’emozione fortissima. Ero in vacanza al Forte. C’era un concerto alla settimana, di fianco a me sempre lo stesso signore grosso che aveva acquistato i biglietti di tutti i concerti”.

Sono trascorsi 42 anni e, nonostante tutto, Mina rimane un segno che non verrà mai cancellato.