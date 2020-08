“Nuovo lockdown?” parla la sottosegretaria al ministero della Salute

Sandra Zampa, sottosegretaria al ministero della Salute, oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni che ha riportato Tg com e che noi riprendiamo.

I nuovi positivi sono saliti in maniera esponenziale nell’ultima settimana, e la preoccupazione degli italiani è aumentata anche se per alcuni il senso di responsabilità sembra mancare parecchio. Sui social il timore di un nuovo lockdown come a marzo è sempre molto vivo e a spegnere questa possibilità ci ha pensato Sandra Zampa, sottosegretaria al ministero della Salute.

“Non ci possiamo permettere un nuovo lockdown”

“Mai più lockdown. Nessun Paese si può permettere di chiudere tutto insieme, lo abbiamo visto”. Questo ha dichiarato la sottosegretaria al ministero della Salute Sandra Zampa, che poi ha aggiunto: “L’assenza di divieti attribuisce ai cittadini ancora maggiore responsabilità”. Quanto alle chiusure limitate, “questo è probabile – spiega – ma non il blocco di intere Regioni. Diverso è circoscrivere un focolaio o zone ristrette”. Insomma , tranquilli ma non troppo. Gli italiani ora sono richiamati ad una partita importante. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

