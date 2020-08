Schianto sulla statale: nulla da fare per un uomo. Una vera e propria tragedia quella che è avvenuta ad Ascoli, ad un uomo di soli 52 anni

Aveva soltanto 52 anni l’uomo di Ascoli che ha perso la vita in un tragico incidente sulla Statale, lungo la Salaria. Un tragico incidente avvenuto all’altezza del cimitero di Quintodecimo lo ha strappato improvvisamente alla vita. E lì, al chilometro 157,400 che l’uomo aveva azzardato una manovra di sorpasso, che purtroppo gli è risultata fatale.

Incidente sulla Statale: muore un uomo di soli 52 anni ad Ascolti

Il 52enne non è riuscito a rientrare in tempo sulla strada, la macchina si è schiantata contro una Fiat Panda e ha fatto un volo di diversi metri. L’impatto è stato così violento da lasciarlo senza vita. I tentativi di rianimazione che ha messo in atto il 118, che sono intervenuti sul posto, sono stati inutili. La donna alla guida della Panda non ha riportato gravi lesioni, è stata trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale Mazzoni.

Sul posto anche i vigli del fuoco di Ascoli e il personale dell’Anas, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e hanno poi assistito alle operazioni che sono state fatte di soccorso, durante le quali la Salaria è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Poi, dopo la mezza in sicurezza dei messi, il traffico, sulla Ss4 Salaria, in località Acquasanta Terme, è stato poi sbloccato e solo allora la circolazione è tornata regolare.

