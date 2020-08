Simona Bimbi, ritrovato il corpo in fondo a un dirupo. È giallo sulla morte

Era scomparsa martedì nei pressi di Forcoli (Pisa). Il corpo di Simona Bimbi è stato ritrovato senza vita in fondo ad un dirupo.

Ha un tragico epilogo la storia di Simona Bimbi, insegnate 46enne scomparsa lo scorso 18 agosto a Forcoli (Pisa). L’insegnante di scuola materna, madre di due figlie, si era allontanata dalla sua abitazione a bordo di una Hyundai 10 bianca e non aveva più fatto ritorno. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato a bordo dell’auto nei pressi di Chianni, non troppo distante dalla sua abitazione. La macchina, incastrata tra i rovi e gli alberi in fondo ad un dirupo, era seminascosta e per questo difficilmente identificabile. A notarla alcuni dei volontari impegnati nelle ricerche della donna. Si indaga adesso sulle circostanze della morte.

Simona Bimbi, il tragico epilogo: un gesto volontario?

È stato un gesto volontario o solo un semplice incidente quello che ha condotto alla tragica morte di Simona Bimbi? Questo si chiedono adesso gli inquirenti. L’ipotesi di un omicidio sembra essere esclusa, ma solo l’autopsia potrà chiarire le circostanze della sua scomparsa. Stando ai familiari, la donna era in buona salute e non aveva mostrato segni di sofferenza psicologica, anche se l’esperienza del lockdown e la recente separazione dal marito l’avevano sicuramente segnata. Al momento della scomparsa stava lavorando alla riapertura dell’asilo Ape Maya di Lari (Pisa), dove lavorava.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’auto della donna è stata avvistata per l’ultima volta da una videocamera di sicurezza a Rosa di Terricciola, poco lontano dalla sua abitazione. Il suo cellulare ha poi agganciato un ripetitore della Tim e da allora se n’è persa ogni traccia.

