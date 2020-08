La morte della dj Viviana Parsi: l’indagine degli inquirenti sui certificati medici

Novità sul caso omicidio/suicidio della dj Viviana Parisi: si indaga su due certificati medici. La famiglia continua a sostenere l’ipotesi di decesso per caso, causa Gioele

Novità sul fronte Viviana Parisi e Gioele Mondello, che tiene banco le piste calde di cronaca nera ormai da giorni. La dj di Caronia avrebbe, secondo le stime degli analizzatori del caso tentato già un suicidio verso la fine del mese di Giugno.

Le sue condizioni psicofisiche la ritraevano in cattivo stato di salute e proprio in questa direzione, gli inquirenti del caso vogliono provare ad approfondire la questione legata all’omicidio/suicidio.

Dopo le analisi dell’autopsia condotta dai medici di turno sul corpo di Viviana Parisi, gli addetti sostengono apertamente l’ipotesi suicidio, in quanto dopo tanti metri percorsi in ampiezza all’infinita distesa di verde del suo bosco, la protagonista dell’accaduto si sarebbe gettata a capofitto dall’altura di un palo della luce, portando a compimento il “desiderio” che per un soffio non era riuscita a realizzare qualche tempo prima.

La versione della famiglia sui resti del corpo di Gioele

Dunque secondo quanto sostengono gli inquirenti Viviana avrebbe avuto come unico scopo quel burrone a pochi passi dal ritrovamento del suo corpo.

Il resto dei componenti della famiglia intanto continua a sostenere senza minimo dubbio la versione dell’omicidio. Il piccolo Gioele non ha subito alcun atto di violenza fisica da parte della madre. Ne è praticamente certo il legale rappresentante della famiglia che cerca di ricostruire l’accaduto, concentrando l’attenzione sul piccolo Gioele.

Lo stesso si sarebbe avventurato nel bosco alla ricerca di qualcosa che lo attirava, mentre una madre disperata si mette alla costante ricerca del figlio, trovando per caso la morte.

In attesa dell’autopsia sui “resti” del piccolo Gioele, continuano senza sosta le indagini sull’accaduto, forse ancora fresco e disinibito da prove evidenti.

Gli inquirenti in queste ore stanno analizzando due certificati medici della dj Viviana Parisi, quando era ricoverata all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto , uno risalente al 17 Marzo e l’altro a fine Giugno. Resta collegato con noi per gli sviluppi sulla vicenda.

