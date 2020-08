Australia, cena di famiglia si trasforma in tragedia: padre uccide il figlio 19enne e la sua fidanzata

Un padre ha ucciso a colpi d’arma da fuoco il figlio 19enne e la fidanzata di quest’ultimo al culmine di una lite nella propria casa di Mount McIntyre, nell’Australia Meridionale.

Orrore in Australia, dove una coppia di fidanzati 19enni è stata uccisa dal padre del ragazzo. L’orribile vicenda si è consumata nella serata di sabato in una casa nel sud-est dello stato dell’Australia Meridionale, dove la famiglia si era riunita per una cena. Secondo una prima ricostruzione, pare che la vittima ed il padre, un uomo di 46 anni, abbiano iniziato a litigare, lite poi culminata nel sangue con l’omicidio a colpi d’arma da fuoco del 19enne e della sua fidanzata. Il responsabile è stato arrestato dalla polizia che è intervenuta sul luogo del duplice omicidio.

Due giovani fidanzati di 19 anni sono stati uccisi dal padre del ragazzo. È accaduto nella serata di sabato scorso, 23 agosto, in una fattoria di Mount McIntyre, nel sud-est dello stato dell’Australia Meridionale. Ad essere uccisi Chelsea Ireland e Lukasz Klosowski, due giovani fidanzati che da circa un anno convivevano. Secondo quanto riportato dai media locali e dalla redazione del tabloid britannico Daily Mail, le due vittime avevano preso parte ad una cena di famiglia. Durante la riunione, il padre del ragazzo, Paul Klosowski, ha litigato con quest’ultimo, lite che è poi sfociata in tragedia quando l’uomo ha impugnato un’arma ed ha ucciso i due ragazzi. Ad assistere alla tragedia la compagna di Klosowski ed altri membri della famiglia.

Presso la fattoria sono intervenuti gli agenti della polizia australiana che hanno arrestato con l’accusa di duplice omicidio Klosowski, il quale non ha opposto resistenza. Su quanto accaduto sono in corso le indagini delle autorità australiane che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le due vittime, come riferisce il Daily Mail, entrambi studenti universitari, si erano conosciuti alcuni anni fa e l’anno scorso avevano deciso di andare convivere. Sotto choc la comunità di Mount McIntyre, dove si è consumata la vicenda.

