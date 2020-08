Beautiful, anticipazioni puntata 25 agosto: la proposta di Douglas

Beautiful, anticipazioni: avevamo lasciato i Logan, gli Spencer e i Forrester in un intreccio di relazioni. Sarà il piccolo Douglas a scioglierlo.

Beautiful è tornato e si appresta a chiudere le trame ancora in sospeso. Avevamo lasciato Hope in procinto di cedere alle avance di Thomas, non tanto per il coinvolgimento nei suoi confronti, quanto per la delusione derivatale dal comportamento di Liam. Sotto l’effetto di droghe (somministrategli da Thomas), Liam ha infatti trascorso una notte con Steffy, riaccendendo in lei la speranza di un futuro insieme. Nel frattempo il segreto riguardo alla vera identità di Phoebe (la piccola Beth, creduta morta dai due) è sempre più precario. Il numero di persone che ne sono a conoscenza si sta allargando a vista d’occhio e tra queste c’è Thomas, che è più che intenzionato a far sì che non venga mai alla luce.

Beautiful, anticipazioni: Thomas senza freni

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Thomas è ormai fuori controllo. Con un abile mossa, il figlio di Ridge e Taylor fa recapitare a Hope un anello di fidanzamento. A portarglielo è niente di meno che Douglas, per cui Hope è ormai evidente che Hope abbia un debole. La ragazza, che finora ha inconsciamente usato Douglas per colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa di Beth, rimane spiazzata: il bambino le sta chiedendo di sposare suo padre edi diventare a tutti gli effetti la sua madre! Quando proverà a chiedere spiegazioni a Thomas, lui negherà ogni coinvolgimento.

Una curiosità: esattamente un anno fa, in questo stesso periodo, Hope rivelava a Liam di essere incinta della piccola Beth. Ne sono cambiate di cose da allora!

