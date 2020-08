Belen Rodriguez solo slip in vista: il perizoma in primo piano – FOTO

Belen Rodriguez è una bomba sexy: la showgirl argentina, nel suo ultimo scatto condiviso sui social, mette in mostra uno spettacolo di sensualità.

Belen Rodriguez è inarrestabile sui social: la showgirl ama mettere in mostra le sue ‘curve’ da capogiro con scatti e stories da capogiro. L’argentina è una bomba sexy ed è dotata di una sensualità fuori dal comune. Il suo account Instagram è seguitissimo e vanta 9,7 milioni di follower. La Rodriguez, poco fa, ha messo in rete uno scatto mostruoso: la 35enne è testimonial di jadea e viene immortalata in intimo.

Belen in intimo: bomba sexy