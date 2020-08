Nella giornata di ieri, è stato ritrovato senza vita a Farra d’Alpago, in provincia di Belluno, l’ex calciatore professionista Paolo Bortoluzzi. Il 52enne sarebbe stato stroncato da un malore nel sonno.

Lutto ad Alpago, in provincia di Belluno, dove nella giornata di ieri è deceduto Paolo Bortoluzzi, ex calciatore e figlio di un noto albergatore della città. Il 52enne è stato ritrovato senza vita dalla sorella nella sua abitazione. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e dalla redazione de Il Gazzettino, sul posto è intervenuto il medico, il quale ha accertato che si è trattato di un decesso per cause naturali, probabilmente un infarto che ha stroncato l’uomo nel sonno. Bortoluzzi aveva militato in Serie B come centrocampista nelle fila del Pordenone e del Treviso tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia del 52enne.

Belluno, lutto ad Alpago: muore l’ex calciatore Paolo Bortoluzzi, stroncato da un malore nel sonno

L’ex calciatore professionista Paolo Bortoluzzi è stato ritrovato senza vita nella giornata di ieri, domenica 23 agosto, a Farra, frazione del comune di Alpago, in provincia di Belluno. Bortoluzzi, secondo quanto riportato dalla stampa locale e dalla redazione de Il Gazzettino, sarebbe andato a dormire e non si sarebbe più risvegliato. A fare la tragica scoperta la sorella che ha poi contattato i soccorsi. Sul posto è arrivato il medico, il quale ha poi accertato che si è trattato di una morte per cause naturali, probabilmente un infarto. Intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione locale.

Bortoluzzi, 52 anni, era figlio del titolare del noto albergo sito nel centro di Farra anch’egli deceduto stroncato da un infarto alcuni anni fa. L’uomo era noto nella provincia di Belluno anche per esser stato un calciatore professionista in Serie B. Durante la sua carriera come centrocampista aveva indossato, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, le maglie di Pordenone, Vicenza e Treviso.

Diffusasi la notizia, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia del 52enne da parte della comunità dell’Alpago sconvolta per il decesso di Bortoluzzi. I funerali, riferisce Il Gazzettino, verranno celebrati nella giornata di domani, martedì 25 agosto, presso il cimitero di San Virgilio a Farra d’Alpago.

