Benedetta Rossi guadagna una cifra incredibile con i suoi video

La food blogger Benedetta Rossi che in questi ultimi anni è stata una delle più seguite e amate dal popolo del web grazie alle sue ricette facili da preparare e gustose, sta avendo più successo di quanto si creda. Infatti Benedetta che ha cominciato con la sua pagina Facebook, Fatto in casa da Benedetta. Ad oggi ha scritto un suo libro e ha ottenuto anche un programma tutto suo su Real Time. Grazie a questi risvolti positivi la sua carriera ha spiccato il volo e gli introiti sono aumentati di parecchio. Benedetta sa come comunicare alle persone e si comporta davanti alla videocamera come se avesse fatto questo mestiere da tutta la vita.

Sono infatti le sue doti comunicative e il suo innato talento di cuoca ad averla premiata. La blogger infatti è seguita da milioni di persone, solo su Youtube vanta 2 milioni di iscritti al suo canale e i suoi video si aggirano intorno a 1 milioni di visualizzazioni. Anche sui social network Benedetta va molto forte, su Instagram ha più di 3 milioni di followers e su Facebook ha 6,8 milioni di followers.

I guadagni effettivi di Benedetta Rossi sui social network

Tramite i social network Benedetta ha il maggior guadagno. Infatti grazie ad Instagram, che come stipendio mensile riceve tra i 2000 e i 4000 euro e Youtube che annualmente le fa guadagnare intorno ai 75mila euro, Benedetta ha tirato su un bel patrimonio. Da aggiungere ai guadagni di Benedetta ci sono poi i libri che ha scritto, gli sponsor e il programma televisivo. La 48enne aveva anche un agriturismo nelle Marche, tuttavia non è chiaro se sia ancora aperto al pubblico o meno. Intanto si può dire con certezza che è la location delle riprese dei suoi video e inoltre dovrebbe essere anche la sua casa dove vive con il marito. Un’incantevole agriturismo immerso nella natura incontaminata delle Marche circondata da animali.

Si vede che Benedetta è una persona genuina, attaccata alla terra e con una passione per la cucina che oggi le ha garantito un futuro sereno. La donna che ormai percepisce cifre importanti, resta comunque semplice e umile. Un esempio per tutte le persone sia dal punto di vista del lavoro che da quello umano.

