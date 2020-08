Bicarbonato sulle piante: l’effetto è sorprendente, provare per credere. Una soluzione tutta nuova per prenderci cura delle nostre piantine

Perché tutti stanno spargendo il bicarbonato sulle piante? La cura delle nostre piante a casa è davvero molto importante, dobbiamo dedicargli tempo e dedizione. Prendersi cura delle piante è un vero e proprio lavoro, anche perché pure loro possono ammalarsi. E qui entra in gioco lui.

ERA LUKE IN GILMORE GIRLS, OGGI A 61 ANNI ECCOLO QUI –> LEGGI QUI

Bicarbonato sulle piante, i risultati sono veramente sorprendenti

Sono davvero tanto gli usi del bicarbonato di sodio, ma può tornare utile anche per le piante. Se lo mettiamo sulle piante, può fungere come fungicida: previene ed elimina la presenza di diverse specie di funghi che attaccano di continuo le nostre piante. Ciò è dovuto anche al suo effetto alcalinizzante che crea quell’ambiente favorevole alla proliferazione dei funghi che amano invece gli ambienti acidi. Per prepararlo è davvero molto semplice.

Era Rory in Gilmore Girls, oggi a 38 anni è così –> LEGGI QUI

Ci serve solo un litro d’acqua, 4 grammi di bicarbonato di sodio e ovviamente un contenitore spray. Aggiungiamo poi due cucchiaini al litro d’acqua, mescoliamo fino a che non si scioglie completamente. Alla fine, versiamo nel contenitore spray e applichiamo sulle piante con una spruzzatura delicata. Il composto creato va applicato particolarmente sulle foglie sia sulla parte superiore che quella inferiore. Si consiglia di spruzzare il prodotto almeno due volte a settimana, nel periodo degli anni in cui ci sono delle temperature molto basse. Evitate di fare scorte, è importante preparare solo la qualità necessaria in modo che le boccette non perdano le proprietà curative.