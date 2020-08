Bimbo di quattro anni si sporca i pantaloni: il padre lo uccide

California. Un bimbo di quattro anni è stato ucciso per un motivo banale. Il padre ha perso la testa perché il piccolo si è sporcato i pantaloni.

Era vittima di abusi sessuali e torture da parte dei genitori. Alla fine ha perso la vita: suo padre, preso da un raptus di rabbia, lo ha ucciso violentemente.

É successo in California nel luglio 2019. Noah Cuatro, di 4 anni, ha avuto una vita breve ma terrificante. A rendergli impossibile l’esistenza suo padre, Jose Maria Cuatro Jr, 28 anni, e sua madre, Ursula Elaine Juarez, entrambi accusati di omicidio e tortura ai danni del piccolo.

Leggi anche –> Tiziano Ferro, avete mai visto suo fratello? Ha 29 anni, sono identici – FOTO

Torture e abusi sessuali

A diffondere la notizia è stato il Mirror, che ha aggiunto dettagli sull’intero caso. Durante il processo in corso il padre del bambino ha negato di aver abusato di suo figlio, affermando che era quasi annegato in piscina. La dichiarazione si è poi rivelata falsa: i capelli erano asciutti e, al momento dell’autopsia, non è stata trovata acqua nei polmoni.

Leggi anche –> Schianto sulla statale: nulla da fare per un uomo

La polizia locale, al contrario, accusa Cuatro Jr e la moglie di aver torturato e abusato sessualmente del piccolo per i quattro mesi precedenti la sua morte, avvenuta nel luglio 2019 a Palmdale.

Stando alle ricostruzioni, il giorno prima dell’omicidio il piccolo si sarebbe sporcato i pantaloni. Un incidente che avrebbe fatto perdere la testa al padre: accecato dalla rabbia il 28enne lo avrebbe picchiato, soffocato e, presumibilmente, ha abusato di lui.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Tw itter.