Brasile. Piccolo eroe salva l’amico dall’annegamento – Video

Brasile. Un bimbo di tre anni salva l’amichetto che stava per annegare in piscina. Tragedia sfiorata a Rio de Janiero: il piccolo Arthur ha salvato una vita.

Tragedia sfiorata a Rio de Janiero. O sarebbe meglio parlare di un miracolo? Il protagonista dell’evento è Arthur, un bimbo di tre anni che è diventato l’eroe più giovane della storia.

Arthur, un bambino brasiliano, ha salvato la vita al suo amichetto, della stessa età, mentre giocavano soli a bordo piscina.

I due, infatti, erano stati lasciati soli per un attimo dalla mamma di Arthur, la signora Poliana Console De Olivera, che ha diffuso la notizia pubblicando il filmato dell’avvenimento.

Miracolo a Rio da Janeiro: Arthur è un eroe

Il video è corredato da un post su Facebook, in cui a signora scrive: «Questo video serve da avviso per chi ha una piscina in casa e dei bambini. Grazie a Dio il finale è felice, perché Dio ha mandato sulla terra mio figlio, il piccolo Arthur, un vero eroe!!! Eroe della vita reale, il mio orgoglio, Arthur ha salvato la vita del suo amico».

Suo figlio, infatti, stava giocando a bordo della piscina della loro abitazione, insieme ad un amichetto. La mamma del piccolo si era assentata per pochi secondi, e proprio in quel momento è successo l’irreparabile.

L’amico di Arthur, mentre cercava di recuperare un salvagente, è scivolato in acqua. É rimasto immerso in acqua, immobile, per alcuni secondi: stava per perdere la vita. Poi, l’intervento di Arthur: con la prontezza di un adulto, il piccolo ha recuperato l’amichetto, tirandolo fuori dall’acqua e salvandogli la vita. Un miracolo!

