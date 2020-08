La carbonara di Giorgio Locatelli, una ricetta semplice e gustosa

Giorgio Locatelli, il celebre giudice di Master Chef svela la sua ricetta per un’ottima carbonara. Un piatto gustoso e semplice anche per i meno esperti

Il web si scatena ai fornelli dopo aver ricevuto la ricetta della carbonara di Giorgio Locatelli, il grande giudice di Master Chef. Proprio in internet ha presentato il suo piatto, un’interpretazione personale per la pasta tipicamente romana, proponendo una serie di passaggi molto semplici e tranquillamente applicabili a casa anche da chi non è un esperto.

La carbonara di Giorgio Locatelli