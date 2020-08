Un passo in avanti verso la ricostruzione del caso Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa nel giorno di Ferragosto.

Proseguono senza sosta gli accertamenti del caso che vede coinvolta la giovane Sabrina Beccalli. I sospetti ricadono sempre più su Alessandro Pasini, l’amico sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Pasini è accusato non solo di aver ucciso la giovane, ma di aver occultato il cadavere. Secondo la difesa Pasini, Beccalli sarebbe morta per un malore o overdose cagionato dallo stupefacente che i due consumavano. Una tesi questa che viene successivamente respinta dagli accertamenti del caso.

LEGGI ANCHE -> Simona Bimbi, ritrovato il corpo in fondo a un dirupo. È giallo sulla morte

Caso Beccalli, gli ultimi indizi emersi

Secondo quanto emerso dalle indagini dei Ris, vi sarebbero tracce di sangue della giovane presso l’appartamento della stessa a Crema. Un indizio che farebbe venir meno così l’ipotesi difensiva dell’unico sospettato – morta per overdose – a favore dell’ipotesi tanto temuta: l’omicidio. Le tracce di sangue della vittima trovate sul pianerottolo e in bagno fanno pensare all’abitazione della giovane come il luogo in cui si è consumato l’ennesimo caso di femminicidio. Le tracce erano state lavate via, emerse solo grazie all’ausilio della strumentazione specifica dei Ris. LEGGI ANCHE -> Omicidio Sabrina, così è morta la povera ragazza La PM di Cremona Lisa Saccaro che coordina le indagini, ha disposto un accertamento tecnico irripetibile sul telefono I-Phone del sospettato, Alessandro Pasini, per valutare se emergono ulteriori indizi di prova prima che possano essere cancellati. Il consulente tecnico, Luca Losio, procederà immediatamente a tutte le valutazioni del caso.