Cinque band formate da fratelli: dai Jackson 5 agli Oasis passando per i Bee Gees

Nella storia della musica internazionale e non solo, le family band hanno sono state tra le protagoniste indiscusse. Andiamo a scoprire quali sono le 5 più famose

Il caso più famoso di family band dove tutti e cinque componenti del gruppo erano fratelli sono i Jackson 5, formati da Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e dal re del pop Michael Jackson. Il gruppo dell’Indiana scalò le classifiche dell’intero pianeta. Dal 2012 sono di nuovo in attività, ovviamente con una nuova formazione musicale. Mentre i Jackson 5 nascevano negli Stati Uniti, in Inghilterra erano già affermati i Kinks, in cui i due componenti principali erano due fratelli, Ray e Dave Davies. La band fece da apripista a generi musicali quali l’hard-rock e il proto-punk. Tra i gruppi formati da fratelli sono molto famosi nella storia della musica internazionale i Bee Gees con Barry, Robin e Maurice. La loro musica ha fatto ballare intere generazioni. Il loro più grande successo è conosciuto anche tra chi non è un appassionato del gruppo, “Staylin’ Alive“, un’evergreen della disco music.

LEGGI ANCHE -> Hit Parade 1987, erano le canzoni dell’estate. Ve le ricordate?

Le family band più famose del heavy metal e rock

Coloro che hanno portato l’heavy e l’hard metal al massimo splendore sono gli AC/DC, i cui fondatori e pilastri sono i fratelli Malcom e Angus Young. Il loro album Back in Black è il disco più venduto della storia della musica dopo Thriller di Michael Jackson. Ma la band formata da fratelli più nota di tutte e di formazione più recente sono gli Oasis, formati da Noel e Liam Gallagher.

LEGGI ANCHE -> Hit Parade 1986, erano le canzoni dell’estate. Ve le ricordate?

Si sono formati negli anni ’90, periodo del loro indiscusso successo. Sono famosi anche per i continui litigi che hanno dato adito a numerosi polemiche ma quando sono in periodi di pace riescono a scrivere e comporre capolavori indiscussi come Wonderwall.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter