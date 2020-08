Schianto tra scooter ed auto sulla statale: muore un motociclista

Un motociclista di 62 anni è deceduto nella serata di ieri in un incidente stradale sulla statale 21 del Colle di Tenda nel territorio di Vernante, comune in provincia di Cuneo.

Drammatico incidente nella serata di ieri a Vernante, comune in provincia di Cuneo, lungo la statale 21 del Colle di Tenda. Secondo le prime informazioni, uno scooter si sarebbe scontrato improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento con un’auto. Nell’impatto l’uomo alla guida del mezzo a due ruote, un 62enne residente ad Aosta, ha perso la vita. Sul luogo della tragedia si sono precipitati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per la vittima. Intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Cuneo, incidente tra auto e scooter sulla statale 21: motociclista 62enne perde la vita

Un uomo di 62 anni ha perso la vita nella serata di ieri, domenica 23 agosto, in un terribile incidente stradale. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18:30 sulla strada statale 21 del Colle di Tenda in direzione di Limone nel territorio di Vernante, in provincia di Cuneo. A perdere la vita Giovanni Papa, 62enne originario di Ventimiglia, ma residente ad Aosta, dove lavorava. Secondo una prima ricostruzione, riportata dai quotidiani locali e dalla redazione de La Stampa, la vittima si trovava a bordo del proprio scooter, quando improvvisamente si è scontrato con un’auto.

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale medico del 118 i cui tentativi di soccorso per salvare la vita al motociclista si sono rivelati vani. Intervenuti presso il luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco che hanno rimesso in sicurezza il tratto stradale ed i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, ancora da accertare.

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi dei militari dell’Arma, come riferisce La Stampa, il tratto stradale teatro dello scontro è stato chiuso al traffico per circa un’ora e mezza. La salma della vittima è stata trasferita presso l’obitorio del cimitero di Cuneo.

