De Martino si vendica di Belen con uno scatto che fa impazzire il web

Stefano De Martino è fresco di rottura con Belen Rodriguez. I due si sono lasciati qualche mese fa dopo aver passato parte del lockdown insieme. Dopo poco tempo però De Martino è dovuto andare a Napoli per lavoro, infatti lì nella sua città d’origine si registra il programma di cui è conduttore. Il programma comico Made in Sud. Belen invece che vive a Milano con il loro figlio Santiago, ha deciso di rimanere nella sua città. Nel periodo che ha visto i due separati per molto tempo, pare che sia successo qualcosa che abbia spinto la bella argentina a lasciare nuovamente il marito.

Le indiscrezioni rivelano che De Martino abbia tradito la bella showgirl mentre erano separati. A comunicare la rottura è stata proprio Belen tramite un video ai suoi follower su Instagram, comunicando che stava attraversando un periodo molto difficile. Da quel momento non si sono più viste foto dei due insieme, e la rottura è stata ufficializzata. Belen infatti ha voltato pagina più volte di recente. La showgirl infatti ha provato a dimenticare De Martino, prima con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, flirt durato poche settimane e ora pare che Belen si stia frequentando con Antonio Spinalbese un hairstylist abbastanza noto, amico di Patrizia Griffini che Belen conosce bene.

Stefano da solo ma in grandissima forma, i suoi scatti fanno impazzire i follower

Mentre Belen esce allo scoperto con il suo nuovo flirt Stefano appare sempre solo nei suoi scatti su Instagram. L’ex ballerino di Amici immortala sempre il mare o se stesso, mentre pesca o è a bordo di una barca. In alcuni scatti Stefano appare in tutta la sua splendida forma, sarà una vendetta contro Belen per farla ingelosire o per competere con gli scatti sempre più bollenti dell’ex moglie. L’ultimo scatto che ha fatto impazzire il web è quello sugli scogli. Infatti De Martino in quello scatto, che lo ritrae prima seduto e poi in piedi sullo scoglio di spalle mostra il suoi fisico statuario.

Non tardano ad arrivare i commenti dei suoi follower che lo elogiano e lo adorano.Addirittura anche gli uomini si piegano alla sua bellezza e dichiarano di non poter competere. In rilievo appare anche un commento del noto comico Andrea Pucci, che scrive: “Acquaman sulle rocce“.

