Domodossola, 17enne precipita in un canale con il parapendio e muore annegata

Una tragedia si è verificata ieri a Domodossola: una ragazza di soli 17 anni è caduta in un canale con il parapendio ed è affogata. I soccorsi non hanno potuto fare nulla

Non c’è stato niente da fare. Quando i soccorsi hanno raggiunto la 17enne caduta con il parapendio in un canale dell’Enel era già morta annegata. È successo a Domodossola: la ragazza sarebbe dovuta arrivare al campo volo nella frazione Siberia di Domodossola dopo aver spiccato il volo con il parapendio dalla stazione turistica di Domobianca che si trova sulle montagne ossolane. Suo padre la stava aspettando al campo d’atterraggio ma la 17enne non è più tornata e davanti agli occhi del genitore è avvenuto il tragico incidente. La Polizia locale sta considerando le varie ipotesi insieme alla Procura di Verbania. Sicuramente qualcosa non è andato come previsto e si pensa che la vela potrebbe essersi chiusa improvvisamente e così la 17enne è precipitata nel canale dell’Enel dove poi non ce l’ha fatta ed è subito annegata.

I soccorritori hanno recuperato il corpo della giovane e i resti del parapendio

La vittima annegata nel canale dell’Enel in seguito al suo volo in solitaria sulle montagne ossolane si chiamava Chiara Bottini. La ragazza, secondo una prima ricostruzione, è morta dopo la caduta dato che è rimasta intrappolata nel canale ed è affogata in pochi minuti. I soccorsi non hanno potuto fare molto a parte recuperare dal canale il corpo senza vita di Chiara e i resti del parapendio. Il mezzo è stato sequestrato e sarà utile per capire la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti sono già al lavoro per ripercorrere i tragici momenti prima della caduta della 17enne nel canale. Come scrive La Repubblica, si profilano già due ipotesi: il parapendio aveva un’anomalia oppure Chiara Bottini ha eseguito un movimento errato che l’è stato fatale.

Le ipotesi al momento restano entrambe al vaglio delle forze dell’ordine dato che la pista della manovra sbagliata è valida perché la ragazza non era una veterana del volo e aveva concluso solo 3 mesi prima il corso di addestramento.

