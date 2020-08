Eleonora Pedron, al museo la vera opera d’arte è lei: che incanto – FOTO

Eleonora Pedron bella da impazzire, scatto culturale per l’ex Miss Italia che colpisce per la sua bellezza semplice ma irresistibile: che fascino

Nel 2002, è stata incoronata Miss Italia. Da allora, è diventata una presenza fissa del mondo della televisione e dello spettacolo italiano. Eleonora Pedron si è fatta sempre notare per la sua classe, la sua eleganza, la sua bellezza con davvero pochi eguali. Anche oggi che va per i quarant’anni (li compirà nel 2022), non si può non restare senza fiato nel guardarla. Dopo la lunga relazione con Max Biaggi, Eleonora oggi è felice con l’attore Fabio Troiano, con il quale dovrebbe convolare presto a nozze. La pandemia ad inizio anno ha solamente rimandato il momento dei fiori d’arancio.

Eleonora Pedron, in shorts e top è una bomba