Giorgia, incidente in piscina: da lato A a lato B in un attimo

Incidente in piscina per Giorgia, ma la cantante ci ride su e sfoggia il suo meraviglioso fisico. A 50 anni è ancora uno spettacolo di sensualità.

Cantante di fama internazionale, a poco più di 50 anni Giorgia è attivissima sui social, con un seguito di oltre 600 followers sparsi in tutto il mondo. Dalla Francia alla Spagna, fino al Regno Unito e agli Stati Uniti, le sue canzoni sono apprezzate da fan di tutte le età.

Quest’estate, la cantante ha portato i suoi affezionati ammiratori in giro per le bellissime terre del Salento, tra piccoli borghi di montagna ed acque cristalline. Adesso, dopo tanto viaggiare, Giorgia si gode del tempo in piscina, dove è protagonista di un piccolo incidente che mostra tutta la sua indiscutibile sensualità.

Giorgia, “cappottamento” in piscina