Giulia De Lellis, foto choc del suo diciottesimo: irriconoscibile – FOTO

Giulia De Lellis, foto choc del suo diciottesimo: irriconoscibile. L’influencer in pochissimi anni ha avuto cambiamento strabiliante, non sembrava lei

Giulia De Lellis è sicuramente una delle influencer più amate degli ultimi anni. Ha esordito a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante: i due hanno avuto una storia piena di complicazioni, di diversi tira e molla, fino all’ultimo che risale alla quarantena. Contro ogni aspettativa i due erano tornati insieme e ultimamente sono nuovamente in crisi. Lei si sta godendo la Sardegna con la sua famiglia mentre lui si sta dedicando alla sua musica. Di recente sono spuntate fuori alcune foto di Giulia, risalenti a tanti anni fa, quando ancora non conosceva Andrea e non era un personaggio pubblico. L’avreste mai riconosciuta?

Giulia De Lellis irriconoscibile a 18 anni: gli scatti diventano virali

Giulia non ha mai negato di essere ricorsa alla chirurgia, per ritoccare alcuni aspetti di lei che non le piacevano. Ha sempre detto di aver avuto la paranoia delle labbra, infatti, e nel corso degli anni è riuscita a cambiarle e dare loro la forma che più le piace. Così come per il seno e il naso, che appare molto diverso. Gli scatti sul web sono diventati assolutamente virali.

“Giuli ti prego dicci come hai fatto!” commentano le sue fans, che come lei sognano di trasformarsi in delle principesse. Giulia condivide sempre i segreti della sua bellezza sui social, pubblicando i vari prodotti di make up e cura della pelle.