Giulia De Lellis l’intimo è trasparente e lei non si accorge di nulla, fuori tutto – FOTO

Giulia De Lellis su Instagram bollente, un completino intimo che non lascia spazio all’immaginazione

Visualizza questo post su Instagram Me, my puppies and my new @tezenisofficial lingerie 🐻🤍 #ad Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 24 Ago 2020 alle ore 4:01 PDT

Giulia De Lellis manda in delirio i suoi follower: sdraiata sul divano ed in compagnia dei suoi amici a 4 zampe, la De Lellis indossa un completino intimo della collezione Tezenis, noto brand di intimo e costumi di cui la stessa ne è testimonial. Lingerie che certamente non lascia spazio all’immaginazione: balconcino nero in tulle e microfibra ed un brasiliano abbinato trasparente, mette in risalto il fisico armonioso della giovane influencer.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, numerosi i rumors sulla rottura

Visualizza questo post su Instagram My kind of love💕 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 12 Lug 2020 alle ore 10:03 PDT

Giulia De Lellis è nota da sempre per le sue vicende amorose: come non ricordare il suo romanzo scritto a quattro mani con l’autrice Stella Pulpo dal titolo alquanto singolare – Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! scritto nel 2019. Uno dei libri più venduti dell’anno dove raccontava del tradimento avuto dal fidanzato di allora, Andrea Damante. Tradimento perdonato, visto il ritorno di fiamma avvenuto nei mesi scorsi.

Tuttavia, secondo numerosi rumors vi sarebbe nuovamente aria di crisi tra i due: la conferma seppur indiretta arriva dalla stessa influencer: sul suo popolarissimo profilo ufficiale Instagram infatti non vi sarebbero nuove foto con Damante, l’ultima risale a ben 5 settimane fa.

Visualizza questo post su Instagram Just dream it. Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 18 Ago 2020 alle ore 11:47 PDT

Il suo profilo è arricchito da foto che la ritraggono sola, in bikini o con outfit serali, come sempre impeccabili.

