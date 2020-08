Ha un malore durante un’escursione: 67enne muore davanti alla moglie

Valdobbiadene. Durante un’escursione ha un malore improvviso: 67enne del posto muore davanti alla moglie e agli amici increduli.

Sabato, nelle vicinanze di Treviso, un ingegnere in pensione ha perso la vita davanti agli occhi della moglie. Doveva essere una delle tante gite che Pietro Quer, appassionato di montagna, faceva in compagnia degli amici e della consorte.

Invece, l’escursione si è trasformata in tragedia. Quando i soccorritori del Suem e del Soccorso Alpino sono arrivati ormai era troppo tardi: il cuore dell’uomo si era fermato per sempre.

Pietro era originario di Asolo ma residente a Onè di Fonte. Due giorni fa aveva deciso, insieme alla moglie e ad una coppia di amici, di fare una gita sul monte Cesen. La comitiva stava percorrendo il sentiero 1008 che da Mariech porta a Malga Fossazza quando, improvvisamente, Pietro si è sentito male.

Leggi anche –> Follia in Usa, abbraccia i passanti e dichiara: “Sono positivo”

La gita trasformata in tragedia

Un malore improvviso l’ha costretto ad accasciarsi a terra. I presenti non hanno perso un secondo: mentre la moglie lo assisteva, gli amici hanno contattato i soccorsi, seppur messi in difficoltà dalla mancanza di campo.

Nonostante tutto l’allarme è stato lanciato intorno alle 12.45 di sabato 20 agosto. Sul posto sono intervenuti, insieme all’ambulanza del Suem, gli uomini del Soccorso Alpino delle Prealpi Trevigiane.

Leggi anche –> Cena di famiglia si trasforma in tragedia: padre uccide il figlio 19enne e la fidanzata

Una volta individuata la posizione del gruppo, i soccorsi sono arrivati sul sentiero 1008 con un’ambulanza e un verricello di circa dieci metri. Sul posto anche un’equipe di medici e infermieri trasportati in elicottero.

Nonostante la celerità dei soccorsi per Pietro non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimazione.

L’ingegnere in pensione era conosciuto e stimato in Paese: in tantissimi lo ricordano affettuosamente. A piangere la scomparsa di Pietro Quer, oltre l’amata moglie, il figlio che vive in America e la figlia che fa il medico a Verona.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Tw itter.