Splendida e sensualissima, Jane Alexander mostra di essere ancora tra le donne più belle che ci siano in circolazioni. Fans storditi dalla sua femminilità.

È una bella estate quella di Jane Alexander, che su Instagram pubblica delle immagini nelle quali si fa ritrarre in splendida forma. La ex modella ed attrice nativa di Watford, in Inghilterra, ma ormai italiana d’adozione, di mostra più bella che mai.

Con un fisico da ragazzina ed un sorriso che abbacina ed abbaglia più del sole. E lei ci impiega poco per scaldare i cuori dei suoi ammiratori, che da anni ne seguono le sorti. La presenza sui social ha avvicinato ancora di più Jane ai fans, e tanti sono i followers che le rivolgono sempre parole molto dolci. A 47 anni lei è davvero in gran forma, bella come non mai e sorridente. Cosa altro possiamo aggiungere a questi scatti? Le immagini parlano da sole e valgono più di qualsiasi parola.

Jane Alexander, bellissima sotto il sole estivo

Attualmente fa coppia con Gianmarco Amicarelli, con il quale ha lavorato anche in radio sulla emittente Radio Rid 96.8. Eppure con quest’ultimo le cose non sono sempre stase rose e fiori. Infatti ai tempi della sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip nel novembre del 2018 ci fu una liaison con Elia Fongaro, proseguito anche all’esterno della casa e poi ben presto finito. “Mi trovavo in un periodo difficile della mia vita, dove anche il lavoro non andava benissimo. Ed anzi, me la sono giocata molto male, con una visibilità solo in negativo per me”.

