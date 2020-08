Laura Torrisi pensierosa in bikini, il decolleté è esplosivo – FOTO

Laura Torrisi infiamma Instagram con la sua ultima foto. Tra la vegetazione il suo costume è da infarto: lato A incontenibile e fisico invidiabile

Calda, caldissima l’estate di Laura Torrisi che con la sua prorompenza e veracità tipiche del Mediterraneo continua a mietere “vittime” sui social. Tutta colpa dei suoi scatti hot che raccontano le sue vacanze al mare tra bikini da attacco cardiaco e forme supersoniche sempre più incontenibili.

Si gode il relax da single l’ex gieffina che non molto tempo fa ha dichiarato di stare bene da sola, con sua figlia Martina avuta dal suo ex Leonardo Pieraccioni e tutti i suoi animali. La fine tra i due non è mai stata tanto accettata dai fan che li amavano insieme.

E nemmeno il motivo vero della rottura è stato diffuso. Si è parlato di un presento tradimento di lei, poi smentito dall’attore e regista che ha chiesto ai giornalisti di non diffondere voci false. Ad ogni modo i due hanno mantenuto dei buoni rapporti, soprattutto per amore della loro figlia. E se Laura preferisce stare da sola, Leonardo, invece, ha ripreso in mano la sua vita e ha ricominciato insieme a Teresa Magni, sua fidanzata da diverso tempo.

Dal suo canto la bella attrice si gode gli ultimi giorni di vacanza, abbronzatissima e super sexy tra costumi e vestitini tutti molto scollati.

Laura Torrisi: il bikini bianco infiamma Instagram, una dea